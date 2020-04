Vila-rodona repartirà mascaretes als veïns que ho necessitin

Mascaretes que s’aniran repartint entre la població.

L’Ajuntament de Vila-rodona repartirà mascaretes entre els veïns i veïnes que ho necessitin per seguir combatent l’expansió del Covid-19 entre la població. En aquest sentit, i amb la col·laboració d’un veí de la localitat, persona vinculada amb Protecció Civil, es va fer una donació de mascaretes i a part, s’ha demanat material per confeccionar mil mascaretes per repartir-les per aquells veïns que no en tinguin. Aquesta iniciativa es troba dins de la campanya “Ajuda’ns aconseguir un 1.000.000 de mascaretes” que promou l’ANC. En breu des de l’Ajuntament de Vila-rodona es farà el repartiment de les mascaretes entre els veïns que ho demanin.

Per altra banda, també es va fer una crida per poder ampliar el grup de cosidores, donant un resultat positiu d’unes 28 voluntàries. El passat dimecres 1 d’abril es va rebre el material i les voluntàries es van posar a cosir.

A més a més, la setmana passada, mitjançant una unitat de Protecció Civil, es va repartir material per confeccionar mascaretes d’ús no sanitari, un grup de cosidores voluntàries, van confeccionar al voltant d’unes 400 peces més.