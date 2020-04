Vallmoll: un ou de Pasqua de xocolata per a tots els infants

Amb la intenció de què tots els infants de Vallmoll fins als 12 anys no es quedin sense el seu detall de Pasqua per culpa del coronavirus, l’Ajuntament de la localitat i la parròquia vallmollenca han unit esforços. En concret han decidit donar un ou de Pasqua de xocolata a tots els nens i nenes. Segons va explicar Josep Lluís Cusidó, alcalde de vallmoll ”havíem de posar un límit d’edat i finalment van decidir que els rebessin tots els infants amb una edat màxima de 12 anys”. El repartiment es farà casa per casa el Dissabte de Glòria -11 d’abril- al matí i ho faran els treballadors de la brigada municipal.

Aquesta és una mesura més que ha preparat l’Ajuntament de Vallmoll contra la propagació de la pandèmia de coronavirus i per fer millor la vida del confinament. Fent un repàs d’aquestes mesures també cal recordar una altra de tant o més original que aquesta darrera: repartir sabó i tovalloletes d’un sol ús per totes les llars del terme municipal que es va fer entre el 19 i el 20 de març.

Altres mesures que han pres des de l’Ajuntament de Vallmoll per combatre els efectes de la pandèmia del coronavirus hi destaquen:

– Tancament de tots els equipaments municipals: llars d’infants, gimnàs, Centre Cultural, Casa de l’Avi, biblioteca municipal.

– Tancament dels parcs públics.

– Serveis mínims a l’Ajuntament per atendre els serveis que calgui. Es recomana a la gent que telefonin abans d’anar a la casa de la vila.

– Suspendre amb caràcter general les activitats de lleure que poguessin estar programades.

– Donar suport a la gent gran que necessiti ajuda.

– Feines de desinfecció d’espais públics.

– Algunes mesures per pal·liar els efectes econòmics de la població dins de l’àmbit municipal.

– Tasques d’informació a la població a mesura que van apareixent dels canals oficials.