Un espectacle a Alcover per reivindicar el paper de la dona en l’òpera

El Cor Èulia, sota la direcció escènica de Roger Padullés i musical de Mireia Besora, amb l’acompanyament pianístic de l’alcoverenc David Ferré, aquest diumenge, 1 de març, a les 7 de la tarda, actuarà al Convent de les Arts d’Alcover amb l’espectacle “Dones d’òpera”, on la dona pren tot el protagonisme en un món eminentment masculí.

Carmen, Lulú o Elektra són noms que van associats a òperes memorables, a personatges heroics de gran caràcter. S’ha de partir de la base que la immensa majoria de compositors i també de llibretistes són i han estat homes. Els autors, la majoria han presentat les dones com una part de les masses corals que es mouen com un sol cos: pastores, concubines, bugaderes, treballadores d’una fàbrica, monges o prostitutes són alguns dels rols que encarnen. Però sempre sense aquest caràcter fort que tenen els personatges solistes. Malgrat tot, hi ha hagut autors amb sensibilitat que han arribat a aconseguir que un grup de dones, totes juntes, assoleixin el caràcter d’heroïnes. I això és el que aquest espectacle intentarà posar en relleu.

També cal destacar que a les 12 del migdia del mateix diumenge, també a l’interior del Convent de les Arts i dins de l’Escola de Cultura, tindrà lloc el taller de tècnica vocal amb el tenor Roger Padullés i la directora coral Mireia Besora. Durant la sessió es treballarà la peça ‘Wiegala’ de la compositora Ilse Weber en la seva versió en català i que s’interpretarà conjuntament amb el Cor Èulia i Roger Padullés al final de l’espectacle. Cal dir que, en aquest darrer cas, l’activitat es gratuïta i que les places són limitades.

Les entrades de l’espectacle de la tarda es poden adquirir de manera anticipada, al preu d’11 € i 8 € amb el carnet del CA, a la web www.conventarts.cat i a la Casa de Cultura Ca Cosme, així com també es poden adquirir el mateix dia a taquilla a 12 € i 9 € si es disposa del carnet del CA.