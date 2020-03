‘Tornarem’, l’emotiu vídeo dels professors de l’escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona

“Tornarem a decobrir, tornarem a aprendre, tornarem a escriure, tornarem a jugar, tornarem a il·lusionar-nos, tornarem a explicar comptes, tornarem a compartir, tornarem a abraçar-nos, tornarem a somiar, tornarem a somriure, tornarem a connectar, tornrem a pintar, tornarem a ajudar-nos, we will go again, tornarem a moure’ns, tornarem a observar, tornarem a conviure, tornarem a cantar, tornarem a ballar, tornarem a llegir, we will travel again, tornarem a estar junts a l’escola. Ens trobem a faltar”.

Sota la música de la cançó ‘tornarem’ de Lax’n’Busto, els professionals educatius de l’escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona han volgut realitzar un vídeo per compartir amb tots els alumnes i pares del centre amb tot d’un seguit de missatges.