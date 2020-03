Tertúlia, vermut i taller a Alcover amb motiu del Dia Internacional de la Dona

Alcover també se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que és el 8 de març (8-M), tal com també fan la gran majoria de poblacions catalanes. I ho farà amb dues activitats diferents que se celebraran aquest cap de setmana i que tenen el denominador en comú de reivindicar el feminisme, el paper de la dona i, al mateix temps, denunciar el sexisme encara existent en la societat actual.

Per un costat, al Museu Municipal d’Alcover organitza per a aquest divendres, 6 de març, un acte reivindicatiu que donarà inici a partir de les 8 del vespre. L’acte donarà el tret de sortida amb una visita guiada i comentada a l’Espai de la Dona Burgesa a Ca Batistó del museu alcoverenc. Aquesta activitat serà l’excusa per encetar una tertúlia, que es farà posteriorment, sobre “El feminisme burgès”, dedicant una especial atenció a l’escriptora alcoverenca i activista feminista de principis del segle XX a favor de la dona Maria Domènech i Escoté. Al mateix temps es donarà el tret de sortida a un projecte de col·laboració entre diferents entitats i associacions locals que donen veu a les dones.

Pel que fa al segon acte, es durà a terme el proper diumenge, dia 8 de març. En concret, l’Assemblea Feminista de la Bretxa ha preparat diversos actes que donaran el tret de sortida a les 12 del migdia i que s’allargaran fins a dos quarts de 3 de la tarda. Es començarà amb un vermut lila obert a tothom, i seguidament es farà un taller de pancartes obert a totes les edats, encara que estarà dedicat especialment als infants. Per acabar, també cal dir que en aquest acte és on es farà la lectura del manifest oficial del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquest darrer acte es durà a terme a l’església Vella.