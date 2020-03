S’intensifiquen les actuacions per lluitar contra el Covid-19 a Alcover

A Alcover darrerament s’ha intensificat els tractaments de desinfecció de punts públics dels carrers contra el COVID19 i tenint en compte les mesures preventives per evitar la seva propagació.

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament d’Alcover, mitjançant els serveis de la brigada municipal, està duent a terme un seguit d’actuacions a la via pública.

Des de fa pocs dies s’efectuen treballs de desinfecció davant de la vintena de comerços i establiments, autoritzats a l’obertura. La desinfecció es fa cada dia, de dos quarts de 7 a dos quart de 9 del matí, i es fa amb productes efectius però en cap cas perjudicials per la salut de les persones.

A aquests treballs cal sumar-hi la resta d’accions que ja es van efectuant diàriament, com a mesures per prevenir el possible contagi del Covid-19 a Alcover:

– Neteja viària de tot el poble: escombrar manual, buidatge de papereres, neteja amb màquina d’escombrar amb producte desinfectant biodegradable.

– Neteja i fumigació dels pipicans

– Desinfecció de les zones de transport públic

– Neteja i desinfecció de les tapes de les illes de contenidors, una de les zones amb més concurrència.

– Recollida voluminosos i resta de brosses fora de les boques a totes les illes de contenidors, incloses les urbanitzacions.