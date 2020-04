Se suspenen la Festa Major de Maig i les representacions del Ball Parlat de Salomó

El Ball Parlat del Sant Crist ha anunciat la suspensió de la temporada 2020 amb motiu de la crisi del coronavirus.

La Comissió de Festes de Salomó, en acord amb l’Ajuntament, ha decidit anul·lar la celebració de la Festa Major de Maig que cada any se celebrava a la població. La crisi del coronavirus obliga a suspendre la festa per tal d’evitar la propagació del virus encara que al maig ja es parlés d’un desconfinament. Des de la Comissió s’ha creat un compte d’instagram (comissiofestes_salomo) des del que s’anirà informant d’activitats, propostes i futurs esdeveniments relacionats amb les festes. S’anima a seguir el compte per a fer més suportable aquesta situació de crisi sanitària que vivim.

D’altra banda, també ha patit la crisi del coronavirus el Ball Parlat del Sant Crist, que ha anunciat la suspensió de la temporada 2020 amb motiu de la crisi del coronavirus. Aquesta representació té lloc cada any els quatre primers diumenges de maig a Salomó. “Els motius que justifiquen aquesta decisió”, segons la Junta, “són de molts ordres”. D’una banda, “el confinament al qual necessàriament estem abocats no permet prou temps per fer el trasllat i muntatge tècnic amb prou garanties a l’església”, lloc on es representa el Ball. De l’altra, també explica que “ es preveu que al mes de maig encara no sigui permesa la celebració d’activitats que reuneixin molta gent en espais tancats”. Tot i així, els màxims responsables del Ball Parlat asseguren que “si les condicions ho permeten, s’estudiarà la possibilitat de traslladar la representació en algun altre moment de l’any en el marc d’alguna festa assenyalada a Salomó”.