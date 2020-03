Recital de “poesia virtual” de l’Escola d’Arts Escèniques d’Alcover

Martí Guarch

L’Escola d’Arts Escèniques d’Alcover ha presentat la seva proposta “poesia virtual” en motiu del Dia Internacional de la Posia que enguany està dedicada a la figura de Josep Carner. El Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, va presentar l’any Josep Carner, per commemorar el cinquantenari de la mort de l’escriptor.

Des de l’Escola d’Arts Escèniques d’Alcover dirigit per Martí Guarch ha volgut commemorar el Dia Mundial de la Poesia des de les xarxes: l’acte previst del recital de poesia s’ha hagut de canceŀlar per la pandèmia del coronavirus, però, tal com el seu director afirma “ hem volgut aportar poesia, art i força a totes les cases, per demostrar la força de la paraula, així que hem decidit fer un recital virtual”. El recital compta amb fragments de diferents poetes, entre d’ells García Lorca, Miquel Martí i Pol o el mateix Josep Carner.



Tanmateix, també destacar que en aquest recital de “poesia virtual” s’ha interpretat el poema en quatre llengües; l’actriu Teresa Manresa, en català, l’actor Ignacio Ondaro en castellà, Margarita Meier en alemany i la ballarina Zinaida Radu en rus.

Enllaç per veure i gaudir aquest recital virtual és: https://www.youtube.com/watch?v=nwg8g2_A2Fk&t=3s