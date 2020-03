Programació online diaria de Cultura a Alcover

El Convent de les Arts fa programació per seguir des de casa

En aquests dies de confinament provocada per la pandèmia del Covid-19, Cultura Alcover, organitzada per l’Ajuntament alcoverenc, segueix més viva que mai, ara per gaudir-ne on line des de casa.

Tot i que el Museu d’Alcover i el Convent de les Arts tenen tancades les portes dels seus equipaments, la cultura que s’hi respira no s’atura. Per això ambdós centres culturals han ideat un seguit d’interessants propostes, de consum diari, que s’iniciaran a partir del dimecres 1 d’abril i, de manera alternada, ens acompanyaran a partir de les 10 del matí.

Cada dia s’anunciarà el contingut de les publicacions a través de la App d’Alcover i aquest es podrà seguir mitjançant les xarxes socials dels equipaments culturals. L’objectiu és que tothom qui ho desitgi pugui reviure experiències o bé descobrir-ne de noves.

El Convent de les Arts acostarà continguts de companyies de teatre, formacions musicals i de diferents disciplines artístiques relacionades amb la seva programació habitual. Per la seva banda, el Museu obrirà les portes del Triàsic perquè el gaudim des de casa i ens farà d’enllaç entre els alcoverencs que estimen la cultura i que aquests dies de confinament, la treballen des de casa.

Aquests continguts, i molt més, són els que ens esperen durant les pròximes setmanes de Cultura Alcover online. Estigues atent a les xarxes socials oficials de l’Ajuntament @alcover_vila i a les de cada equipament cultural @museualcover i @conventarts.