Noves dates pels espectacles ajornats del Convent de les Arts

L’espectacle de Pepa Plana serà el 22 de novembre

El Convent de les Arts va tancar les seves portes el passat 12 de març a causa de l’estat d’alarma i les mesures extraordinàries amb motiu del coronavirus quedant sis espectacles per tancar la temporada. Veient que la reobertura dels equipaments escènics i musicals no serà possible de manera immediata, el Convent de les Arts ajorna tota la programació prevista pels mesos de març, abril i maig i reubica les actuacions a partir de la propera tardor.

L’espectacle de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba tindrà lloc el 17 de gener del 2021

La reprogramació dels sis espectacles, que s’han vist afectats pel tancament dels equipaments, queda de la següent manera, tot respectant els horaris originals. El diumenge 25 d’octubre tindrà lloc el concert Josquin In Memoriam del cor Ensemble O Vos Omnes, que s’havia de celebrar el 24 de maig. La pallassa Pepa Plana portarà el seu espectacle Veus que no veus, previst pel 15 de març, al diumenge 22 de novembre. L’espectacle Orbital de Farrés Brothers i Cia, anunciat pel 22 de març, es realitzarà el diumenge 13 de desembre. Un món de cartró, que havia d’arribar a Alcover el 26 d’abril, ho farà el diumenge 3 de gener. Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, que havien d’actuar aquest diumenge 19 d’abril, tancaran la temporada de tardor/hivern el diumenge 17 de gener. I finalment, l’espectacle 360 grams serà l’encarregat d’obrir la temporada d’hivern/primavera, el diumenge 28 de febrer.

Pel que fa a les entrades, s’informa que seran vàlides les mateixes que s’han adquirit per a la present temporada. En cas de no estar interessats en la nova data, caldrà sol·licitar la devolució pel mateix canal de compra.