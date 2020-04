L’escola Ventura Gassol del Morell salva la bretxa digital i inicia el tercer trimestre

Seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament del Morell, aquest dimecres 15 d’abril ha començat el tercer trimestre de l’escola Ventura Gassol del municipi.

Aquesta part final del curs es realitzarà online, tal com explica la directora del centre, Carolina Sabaté. “Els mestres preparen les propostes que s’han de presentar als alumnes i les pengen al blog de l’escola cada dilluns”, detalla, “de manera que, des de casa, cada família pugui organitzar-se la setmana com li vagi millor”. Una tasca que els docents ja van fer durant les dues últimes setmanes del passat trimestre.

A més, per tal de reforçar el vincle entre mestres i alumnes, i per a que cada tutor pugui fer un correcte seguiment, “també s’ha creat un correu electrònic per a cada classe per tal que els infants puguin explicar a la seva tutora o tutor què fan aquests dies a casa, com es troben o preguntar dubtes sobre les propostes presentades”, explica la responsable de l’escola.

Així mateix, per tal d’evitar l’anomenada escletxa digital i garantir al màxim d’alumnat la docència virtual, des del Departament d’Educació s’ha posat en marxa el Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia. Una iniciativa que ha permès a l’escola morellenca posar a disposició de 14 famílies dispositius digitals del mateix centre i connectivitat a internet, ja que no en tenien, per tal de poder acabar de seguir el curs des de casa.

Finalment, la regidora d’Ensenyament del consistori del Morell, Rosa M. Sánchez, ha mostrat tot el seu suport cap al centre i el conjunt de docents, que “aquests dies estan fent un esforç molt gran per tal que els 445 alumnes de la nostra escola continuïn endavant amb el curs”.