Les inscripcions al Casal d’Estiu del Pla començaran el 4 de maig de manera telemàtica

Imatge del Casal d’Estiu del Pla de l’any passat

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria i el Catesplai Planenc ja tenen a punt el sistema per fer les inscripcions al Casal d’Estiu d’enguany. Es faran en línia, i començaran el pròxim dilluns 4 de maig. Les dates de celebració del Casal seran les habituals, la darrera setmana de juny i tot el mes de juliol.

Si les condicions ho permeten, el Casal se celebrarà a les instal·lacions de l’Escola Sant Ramon, com s’ha fet cada any. El consistori i l’equip de monitors tenen un pla alternatiu per si calgués reduir el nombre de nens i nenes que poden estar en un mateix espai. En aquest cas, es mantindria un grup a l’escola, mentre que un altre faria les activitats al Centre Cívic i un tercer a l’antiga Fàbrica Tèxtil.

El Casal d’Estiu del Pla té una capacitat de fins a 100 infants per setmana i els últims anys s’ha omplert. Si calgués dividir-lo, es limitaria la dimensió de cada grup al voltant de 30 nens. Els responsables compten adaptar la programació d’activitats a les indicacions del Departament d’Ensenyament en la línia de reforçar els continguts escolars més que en d’altres anys.