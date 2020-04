L’Ajuntament porta la Diada de Sant Jordi a les llars de la Pobla

El consistori també ha impulsat altres propostes culturals i socials d’interès cultural, educatiu o social.

Amb la voluntat de combatre la monotonia associada al confinament, així com d’oferir propostes de lleure per a tota la família, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet està treballant en la programació d’activitats de caire cultural.

D’altra banda, l’Ajuntament també farà possible que els habitants de la Pobla puguin mantenir l’essència de l’ambient que, tradicionalment, es viu al poble amb motiu de la Diada de Sant Jordi. En aquest sentit el consistori, a través de la Brigada municipal, durà a terme una acció porta a porta, per lliurar una rosa i els dos darrers llibres d’interès local que ha editat l’Ajuntament: “De la Pobla bon recer! Decennals 2010-2020”, un volum que repassa les dues darreres festes Decennals viscudes pel municipi, a partir d’un ampli reportatge gràfic; i la reedició de l’obra “Breu història. Mare de Déu del Lledó”, originalment editat el 2002 i que ara, amb motiu de les Decennals que el municipi celebra enguany, torna a ser editat per oferir als pobletans dos volums de col·leccionista i per al record.

Junt amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament treballa dia a dia per oferir altres propostes de lleure cultural, destaca la creació d’una campanya de dibuix infantil, amb l’objectiu de crear una exposició en el futur. Els interessats a participar-hi poden enviar el seu dibuix a l’adreça culturaifestes@poblamafumet.cat, o bé lliurar-lo físicament als vigilants municipals o als voluntaris de Protecció Civil. En aquest cas, cal escriure al dors del dibuix el títol del mateix i el nom de l’autor.

També cal destacar altres iniciatives impulsades, com ara el Taller per elaborar a casa una rosa de Sant Jordi, els vídeos que els membres dels Clubs de lectura infantil i juvenil estan penjant a les xarxes per fomentar la lectura en aquests temps, o els Tallers de cuina que, de la mà de l’Associació de Gourmets de la Pobla de Mafumet, ofereix interessants receptes cada dijous del mes d’abril.

A més, el consistori també ha impulsat altres propostes culturals i socials d’interès cultural, educatiu o social, com són les caminades des de casa, la difusió de fitxes del Taller de la Memòria per a la gent gran; la publicació al canal de Youtube de vídeos recordatoris d’activitats celebrades a la Pobla; la programació de cursos i propostes on-line i, sobretot, la difusió de tota la informació relativa al Covid-19, per facilitar que la població tingui el màxim d’informació possible.

Finalment, el municipi també està ultimant els detalls per a l’edició d’un conte. “Un estel brilla al cel”, obra de Montse Rubinat Sindreu i amb il·lustracions de Jordi Bibià, és un relat que narra la fascinant història de la Mare de Déu del Lledó. L’obra serà presentada públicament en els propers mesos, un cop superada la situació de confinament. Així mateix, en els propers dies veurà la llum el primer Certamen de relats breus de la Pobla de Mafumet. Ho farà a través de les xarxes socials, i convidarà els pobletans a partir de 7 anys a mostrar públicament tota la seva creativitat literària.