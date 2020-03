L’Ajuntament del Pla repartirà mascaretes a totes les cases

L’Ajuntament ha aconseguit pel seu compte la compra de 3.000 mascaretes.

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria té previst que demà, dissabte 28 de març, al matí es reparteixin mascaretes a totes les cases, tant del poble com de les urbanitzacions.

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria, després de força gestions ha aconseguit pel seu compte la compra de 3.000 mascaretes pagades de fons municipals.

Després de proveir de material sanitari tant el Consultori Mèdic com la residència La Marquesa, ara és el torn de fer arribar un parell de mascaretes homologades a totes les llars del municipi.

Aquest divendres se n’està preparant la tramesa, que els veïns i veïnes del Pla de Santa Maria rebran a totes les bústies al llarg del dia de dissabte.

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria informa que en cas que la casa o pis no disposi de bústia o que aquesta presenti algun problema, que els veïns o veïnes no pateixin, ja que l’Ajuntament es compromet a contactar amb ells d’alguna manera per tal que les pugui obtenir igualment com la resta de conciutadans.