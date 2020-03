L’Ajuntament del Morell aprova el primer conveni col·lectiu per al seu personal

L’Ajuntament del Morell ha donat llum verda al primer conveni col·lectiu per al seu personal. Un document que s’ha aprovat per unanimitat en el marc del primer ple telemàtic de la història del consistori, celebrat el passat dijous al vespre.

Segons l’alcalde, Eloi Calbet, es tracta d’un “conveni de mínims, perquè és el primer, però no per això és menys important”, i remarca que “és una fita històrica”. Així, Calbet indica que el text serveix “per garantir la voluntat del comitè d’empresa i que puguem funcionar tots sota una estructura ben definida”, ja que “nosaltres, els polítics, d’aquí a uns anys no hi serem, mentre que els treballadors es queden i volem que desenvolupin la seva feina de la millor forma possible”, afirma.

Finalment, es mostra convençut que l’acord s’anirà millorant amb el temps, de manera que totes les parts en surtin beneficiades.

L’acord recull les condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i també un annex particular de condicions per a les treballadores i treballadors morellencs. Així, entre altres, el document especifica la durada de la jornada laboral del personal i els descansos diaris i interdiaris, els períodes de vacances a què tenen dret o els permisos per assumptes personals de què poden gaudir.

Finalment, i en el marc de la mateixa sessió plenària, l’Ajuntament també ha aprovat un augment retributiu del 2% a tot el personal de la plantilla.