L’Ajuntament de Vila-rodona impulsa mesures per a alleujar la càrrega fiscal de les famílies i per a frenar la propagació del coronavirus

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Vila-rodona ha impulsat diverses mesures que han de contribuir a suavitzar la càrrega fiscal que suporten les famílies, sobretot, en aquest cas d’excepcionalitat per l’estat d’alarma a causa del coronavirus; i també per a frenar la propagació de la COVID-19 en l’actual situació de confinament de la ciutadania.

En aquest sentit, s’ha decidit ajornar el cobrament dels tributs locals. Aquesta mesura, s’ha pres d’acord amb BASE Gestió d’ingressos (organisme autònom de la Diputació de Tarragona), ens amb qui el consistori té delegada la major part de la recaptació dels tributs municipals. Un cop s’aixequi l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, es fixaran els nous períodes de cobrament. També se suspèn la tramitació dels expedients executius en curs i, respecte els fraccionaments i ajornaments que vencien a partir del 20 de març, queden ajornats fins el 30 d’abril.

D’altra banda, el consistori també ha pres altres decisions per tal de frenar la propagació del coronavirus.

1) S’incrementa el servei de la recollida d’envasos. Mentre duri el confinament, es recollirà

aquesta fracció els diumenges al vespre, a banda dels dimecres, com ja és habitual.

2) S’han tancat totes les fonts públiques per evitar qualsevol contacte amb les mans o la boca.

3) S’ha suspès el servei de Correus fins a nou avís.

4) El cementiri romandrà tancat fins que s’acabi el període de confinament.

5) La deixalleria mòbil queda fora de servei.