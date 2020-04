L’Ajuntament de Vallmoll reparteix mascaretes a tots els veïns i veïnes

Moment abans d’iniciar el repartiment de mascaretes

L’Ajuntament de Vallmoll durant els darrers dies ha estat fent un repartiment de mascaretes quirúrgiques entre la població, una altra mesura per combatre la pandèmia del coronavirus i evitar minimitzar els seus efectes entre la població.

El repartiment es va iniciar el passat dimecres 15 d’abril al matí, de 9 a 2 del migdia, va continuar el dijous, a la mateixa hora i va acabar aquest divendres, a la mateixa hora. S’ha començat pel poble i continuant progressivament per totes les urbanitzacions.

El repartiment l’han i l’estant fent treballadors de la brigada i regidors de l’equip de govern. L’Ajuntament de Vallmoll va adquirir 2.000 mascaretes per a aquesta iniciativa, i es dona una a cada veí i veïna independentment de l’edat.

Cal recordar que l’Ajuntament de Vallmoll ha pres un bon grapat de mesures contra la pandèmia. A nivell general es tracta de mesures que han fet tots els municipis com tancament dels espais públics, desinfecció de carrers per posar alguns exemples.

Però també hi ha algunes de força originals: com repartir gel entre els veïns i veïnes o repartir ous de xocolata per Pasqua entre els infants menors de 12 anys. En aquest darrer cas el repartiment es va fer casa per casa el Dissabte de Glòria, 11 d’abril, al matí, i ho van fer els treballadors de la brigada municipal, regidors de l’equip de govern i el mossèn.