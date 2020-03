L’Ajuntament de Vallmoll dona sabó de mans i tovalloletes d’un sol ús a totes les cases

De totes les mesures contra la propagació de la pandèmia de coronavirus que l’Ajuntament de Vallmoll ha fet, hi ha una actuació que crida l’atenció tant pel que fa a la seva originalitat com a la bona rebuda que està tenint: repartir sabó i tovalloletes d’un sol ús per totes les llars del terme municipal.

Durant la jornada de dijous, 19 de març, i d’aquest divendres, 20 de març, l’Ajuntament de Vallmoll va repartir per totes les cases un dosificador de sabó de mans, tovalloletes d’un sol ús higienitzants i un manual d’higiene de mans amb la tècnica per al seu rentat amb sabó.

Davant l’escassetat de productes higienitzants, l’Ajuntament de Vallmoll ha pogut aconseguir tovalloletes d’un sol ús. Aquests, juntament amb els pots de sabó de mans que ja tenien, han fet un paquet d’aquestes dues coses i les estant repartint per totes les cases. A més a més es reparteix un manual d’higiene de mans, amb la tècnica per al seu rentat amb sabó.

Les mesures que han pres des de l’Ajuntament de Vallmoll per combatre els efectes de la pandèmia del coronavirus han estat:

– Tancament de tots els equipaments municipals: llars d’infants, gimnàs, Centre Cultural, Casa de l’Avi, biblioteca municipal.

– Tancament dels parcs públics.

– Serveis mínims a l’Ajuntament per atendre els serveis que calgui. Es recomana a la gent que telefonin abans d’anar a la casa de la vila.

– Suspendre amb caràcter general les activitats de lleure que poguessin estar programades.

– Demanar suport a la gent gran que necessiti ajuda.