L’Ajuntament de Querol expressa la seva queixa a la Generalitat pel tancament dels punts de guaita

Querol està molest per l’anunci del tancament dels punts de guaita. Així ho ha fet arribat el seu alcalde Jordi Pijoan, en una carta al director General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manel Pardo, on s’expressa la seva sorpresa i i malestar per l’anunci d’aquest tancament. Des de l’Ajuntament, anuncien que s’està preparant una moció per aprovar-la en el ple i fer-la arribar al col·lectiu de guaites perquè la difonguin entre altres ajuntaments.

Querol compta amb un punt de guaita de primer ordre, el del Puig de Montagut, on el guaita pot vigilar tot el Camp de Tarragona, part del Penedès i el Sistema Prelitoral Central. “El model de guaita al nostre País ha funcionat, permeti’m que discuteixi que, per exemple, durant la campanya del 2019 tots els guaites de Catalunya només hagin fet un avís d’incendi forestal, quan a Querol els nostres guaites han avisat més de deu cops”, afirma en la missiva l’alcalde de Querol, Jordi Pijoan.

“Durant dècades el guaita a Querol-Montagut ens ha donat una gran tranquil·litat els dies calorosos i secs d’estiu, estant als nostres pobles o masies pensant que hi ha una persona que guaita una gran extensió de terreny pendent d’una columna de fum. Crec que la tecnologia pot ser complementària a la vigilància per part del guaita, la qualitat de les observacions d’una persona pot aportar molt. A més una tecnologia d’aquestes característiques no s’implanta d’un dia per un altra i estem deixant un buit important”, manté Pijoan, que afegeix: “Un buit important com el que, quan fa uns anys, va deixar els desmantellament dels parcs d’estiu al transformar-se en columnes mòbils, que es mouen pel territori en funció dels riscos. Ja aquest fet va fer perdre la capacitat de resposta en cas d’incendi al nostre municipi, que té 6.000 ha forestals, i a municipis veïns”

“Actualment quan hi ha un incendi a la nostra zona s’ha deixat la responsabilitat de la primera intervenció per terra a les ADFs, que poden tenir un temps de resposta de 15-20 minuts, aquest pot ser tres vegades més en el cas d’un camió de bombers. Quan hi ha risc d’incendi també demanem a les ADF que facin les funcions de guaita, quan hi ha llamps, també son les ADFs que els revisem… estem deixant la vigilància i les primeres intervencions d’extinció al voluntariat quan han de servir de suport i no per desprofessionalitzar el sector, Per això des de l’Ajuntament de Querol li demanem la continuïtat del servei de guaites que estan fent una gran feina al territori”, conclou l’alcalde.