L’Ajuntament de Querol demana la continuïtat del servei de guaites

Al mes de febrer l’alcalde de Querol, Jordi Pijoan, enviava en nom de l’Ajuntament del municipi una carta al director General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manel Pardo, per expressar la seva sorpresa i malestar per l’anunci del tancament dels punts de guaita. A la vegada, preparaven una moció per aprovar en ple el proper divendres 24 d’abril en defensa al cos de guaites de la Generalitat.

Querol compta amb un punt de guaita de primer ordre, el del Puig de Montagut, on el guaita pot controlar tot el Camp de Tarragona, part del Penedès i el Sistema Prelitoral Central. Explica l’alcalde de Querol, Jordi Pijoan, en declaracions a El Vallenc que “ara aquest punt queda descobert i, tot i que la temporada comença al juny, sembla que per ara no hi ha previsió de res”. Fent referència també a la possible instal·lació de càmeres que serien el substitut dels guaites. “Crec que la tecnologia pot ser complementària a la vigilància per part del guaita, la qualitat de les observacions d’una persona pot aportar molt. A més una tecnologia d’aquestes característiques no s’implanta d’un dia per un altre i estem deixant un buit important”, explicava en la seva carta Pijoan.