L’Ajuntament de Cabra condemna l’atac a l’exalcaldessa

L’Ajuntament ha volgut pronunciar-se sobre l’atac a Targa.

Arran de l’atac que va patir l’exalcaldessa de Cabra del Camp, Natàlia Targa, la passada matinada de dimecres, 18 de març, l’Ajuntament de Cabra ha emès un comunicat de rebuig dels fets, així com de suport a Targa i la seva família.

El nou equip de govern —al capdavant de l’Ajuntament després del ple de la moció de censura del divendres 13 de març— afirma que “rebutja contundentment” l’acte delictiu comès contra la casa i la família de l’exalcaldessa, un fet que titllen de “lamentable”.

Concretament, l’atac va ser l’incendi d’un dels vehicles de la família de Targa mentre es trobava aparcat a l’exterior del seu domicili la matinada d’aquest dimecres. Els fets ja estan denunciats als Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació.

En el seu comunicat, l’Ajuntament recalca que “en aquest municipi no hi ha lloc per a delinqüents d’aquesta mena ni de cap altra” i desitgen que l’assumpte “es resolgui al més aviat possible i caigui tot el pes de la llei sobre l’autor o autors” de l’atac. Finalment, envien el seu suport a Natàlia Targa i als seus familiars.