L’Ajuntament d’Alcover dona material informàtic als centres educatius del municipi per lluitar contra la bretxa digital

L’Ajuntament d’Alcover ha adquirit material informàtic per valor de 4000 € i l’ha donat a l’Escola Mare de Déu del Remei i a l’Institut Fonts del Glorieta per lluitar contra la bretxa digital.

A causa del confinament pel coronavirus i amb l’arribada del 3r trimestre del curs escolar, els centres educatius han hagut d’adaptar-se i continuar la formació dels seus alumnes a través d’un nou mètode virtual de treball.

Per aquest motiu, des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament i els centres educatius de l’Escola i l’Institut han estat treballant conjuntament per esbrinar les necessitats tecnològiques de les famílies amb infants i joves en etapa escolar, i trobar la millor fórmula per lluitar contra la bretxa digital.

Un cop els centres educatius han fet el seu diagnòstic, l’Ajuntament s’ha ofert per adquirir el següent material informàtic: ordinadors portàtils (chromebooks), dispositius de connexió a internet i targetes sims per a mòbil. A partir del proper dilluns 20 d’abril, des de la regidoria d’ensenyament es farà entrega d’aquest material a les famílies amb dificultats perquè tots els escolars puguin mantenir una activitat acadèmica adequada. Un cop finalitzada aquesta situació, els centres educatius es quedaran el material en propietat.