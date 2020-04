La Selva del Camp viurà el “Sant Jordi des de Casa”

L’Ajuntament ha preparat un Sant Jordi per poder-lo viure des de casa.

La Selva del Camp celebrarà la diada de Sant Jordi amb un programa especial pensat i organitzat per poder-lo viure des de casa.

Les propostes des de les àrees de Cultura, Joventut i Comunicació de l’Ajuntament de la Selva, que han unit esforços per a l’ocasió, arriben en forma de diverses lectures compartides que es podran seguir durant tot el dia per Canal Camp en diverses franges horàries gràcies als voluntaris de la biblioteca. També es gaudirà del ja habitual contacontes infantil, que acostarà la història de la “Jordina i la por als llangardaixos”, a més d’un repartiment d’obsequis molt especial que passarà per les cases de les nenes i nens del poble.

Els balladors de sardanes podran crear les seves anelles virtuals gràcies a la interpretació que oferiran els músics selvatans des de balcons i terrats, seguint l’emissió especial que ha preparat Ràdio la Selva. Tres de les sardanes més populars de l’indret es combinaran amb poemes sobre la diada a càrrec de diversos rapsodes locals.

Els joves també tindran part del protagonisme de la jornada, amb un directe a través d’Instagram d’Alba Sans, que actuarà a través del compte de @joventutlaselva.