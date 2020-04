La Selva del Camp fa les processons de Divendres Sant des dels balcons

La Selva del Camp (Baix Camp) ha aconseguit mantenir les processons de Divendres Sant tot i l’estat d’alarma. Ni tan sols el coronavirus ha impedit que desenes de membres de les entitats organitzadores hagin sortit als balcons a l’hora de les celebracions per, conjuntament, interpretar-ne la música. Amb l’emissió de la ràdio municipal fent de directora d’orquestra, músics i cantaires han fet sonar els temes del Via Crucis del Calvari a les set del matí i els de la processó de l’Agonia, a quarts de dotze. A la nit, faran el mateix amb la processó del Sant Enterrament. Una manera alternativa de continuar la tradició que els organitzadors asseguren que es recordarà durant anys.

La iniciativa ha nascut de la voluntat de “continuar vivint la Setmana Santa selvatana”, malgrat el confinament, explica Maria Lluïsa Garriga, procuradora de la confraria de la Sang. Per aconseguir-ho, han impulsat diferents accions a través de les xarxes socials i WhatsApp, com ara compartir fotos antigues, difondre exposicions a través d’imatges i amb enregistraments de poemes de Setmana Santa d’autors locals.



El plat fort però, ha estat poder mantenir les processons de Divendres Sant. “Entre els veïns hi ha uns quants músics i des de la primera setmana de confinament vam fer un grup per sortir a tocar cançons populars a l’hora del vermut. Vaig penjar un vídeo a Facebook i una veïna que viu lluny em va dir que ens havia sentit en directe. Allà se’ns va encendre la llum de com faríem el Divendres Sant”, recorda Garriga.



A partir d’aquí, els membres de les diferents entitats que participen en les processons han treballat en xarxa. Des de l’aula de música s’han distribuït les partitures i s’ha aconseguit que en pràcticament cada carrer hi hagués músics o cantaires des dels balcons. Una altra de les claus ha estat el paper de l’emissora municipal, Ràdio La Selva, que ha pogut crear el paisatge sonor de les processons a partir de gravacions antigues per tal que, durant l’emissió, els participants tinguessin una referència per seguir durant la interpretació. A més, en cada carrer hi ha hagut veïns que han col·locat altaveus potents per ajudar a propagar el so radiofònic pel municipi. L’experiència la repetiran aquest diumenge amb una cantada de Caramelles.



Després de les dues primeres processons, Garriga ha assegurat que “ha estat molt emocionant” la resposta dels veïns. En una edició normal al Divendres Sant hi participen activament més de 500 persones. En aquesta ocasió, tot i que fer un càlcul és molt complicat, estimen que s’hi han implicat més d’un centenar. Alguns han tret el cap per la finestra tan sols per veure com funcionava la idea. “Ha sigut històric. Esperem que no ho haguem de viure mai més, però aquest any el recordarem per sempre”, ha finalitzat Garriga.

ACN