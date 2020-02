La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha dut a terme una visita institucional a Vallmoll dins del cicle de visites que duu a terme per tota la demarcació.

La visita s’ha fet aquest dimarts, 25 de febrer, minuts després de tres quarts de 5 de la tarda. Ha estat rebuda a la porta de la casa de la vila per l’alcalde de Vallmoll, Josep Lluís Cusidó, i per una nodrida representació municipal, tant de l’equip de govern com de l’oposició. També hi eren presents diputats de la Diputació com Josep Félix Ballesteros, del PSC; Marta Blanch, de JxC, i Jordi Cartanyà, d’ERC.

En un primer moment, la presidenta de l’ens comarcal ha signat al llibre d’honor al despatx de l’alcaldia. Seguidament, tot el seguici s’ha traslladat a la Llar d’Infants l’Espígol, ubicat al Polígon Industrial del Mas Vell.

L’horari de la llar permet una millor conciliació entre el món laboral i el personal per part dels pares i mares

Una visita que ha estat acompanyada per la directora del centre en què s’ha destacat l’increment que està tenint d’infants en els darrers mesos. Una llar d’infants que té un ampli ventall horari —de les 6 del matí a les 10 de la nit— que permet una millor conciliació entre el món laboral i el personal de parts dels pares i mares. Unes condicions que en les comarques tarragonines no hi ha cap altre centre que doni, i que són la clau de la molt bona resposta que està tenint. També una altra clau de l’increment de l’alumnat que està tenint, juntament amb la Llar d’Infants el Niu, són els bons preus i la professionalitat del personal.

La tercera i darrera etapa d’aquesta visita institucional ha estat a les instaŀlacions de la fàbrica de Rosa Gres, ubicada també en el Polígon Industrial Mas Vell de Vallmoll, on la presidenta de l’ens supramunicipal ha escoltat tot el procés productiu de la fàbrica i el funcionament de la seva tecnologia.