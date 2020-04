La Pobla de Mafumet, implicada en el projecte Coronavirus makers Yahoo

La lluita contra el Covid-19 es lliura, principalment, als hospitals, però també fora d’aquests. En aquest àmbit, el respecte a les mesures de confinament, de mantenir la distància de seguretat als comerços i de procurar uns bons hàbits d’higiene i de protecció personal resulten fonamentals.

Així mateix, també és essencial que els professionals sanitaris disposin de material adequat i suficient per poder atendre de la millor manera possible les persones contagiades per aquesta pandèmia. En aquest sentit, adquireix especial importància el projecte “Coronavirus makers”, que ofereix solidaritat tecnològica en 3D per lluitar de casa.

Aquest projecte, que compta amb més de 3.000 voluntaris arreu de Catalunya -més de 400 a Tarragona-, també té presència a La Pobla de Mafumet. La seva tasca consisteix a produir material sanitari amb impressores 3D, des de casa. En concret, viseres de protecció.

Un cop creades, les viseres van a un punt de muntatge i desinfecció, habilitat en un magatzem municipal facilitat per l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. Des d’allí, són distribuïdes entre els centres hospitalaris, cossos policials, residències de gent gran i altres punts de primera necessitat.

Aquest projecte, que continua creixent i que realitza una tasca primordial en la lluita contra el Covid-19, necessita de més ajuda per tal de cobrir les necessitats d’aquells que lluiten contra la pandèmia des de la primera línia de batalla. En aquest sentit, el grup de La Pobla de “Coronavirus makers” necessita més voluntaris per contribuir a les tasques de muntatge i desinfecció de les viseres. Els interessats a col·laborar amb aquesta lloable tasca, poden contactar el grup de voluntaris a través del telèfon 651 777 601 (Ludi).