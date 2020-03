La moció de censura de Cabra ara sí que tirarà endavant

El plenari de la moció serà aquest divendres a les 12 del migdia.

La moció de censura de Cabra del Camp finalment tirarà endavant; ha fet un altre gir de 360 graus en els darrers dies i finalment en el ple d’aquest divendres, 13 de març, a les 12 del migdia, s’aprovarà.



Si fa uns dies la moció de censura perillava per la renúncia d’un dels signants, ara resulta que ja no perilla. Si no hi ha cap sorpresa inesperada, en el plenari d’aquest divendres la moció tirarà endavant per cinc vots a favor. El motiu d’aquest canvi és que el regidor signant del manifest Andreu Ferré, de Caminem tots Junts, que va presentar la seva renúncia la setmana passada, aquest dilluns, 9 de març, va presentar la renúncia de la renúncia, i, per tant, torna a recuperar el càrrec de regidor.

D’aquesta manera, els regidors partidaris de la moció ja són majoria: 5 (3 de Caminem Tots Junts i 2 de Futur Podem) enfront dels 4 que resten, que votaran en contra o que encara han de prendre la decisió.

Els grups municipals que actualment estan a l’oposició, Caminem Tots Junts (JxCat) i Futur Podem, van arribar a un acord per presentar una moció de censura a l’actual equip de govern: Acord per Cabra – Acord Municipal (APC-AM), que governa amb una minoria després que es trenqués l’acord amb Caminem Tots Junts pocs mesos després d’haver fet el ple de presa de possessió de l’alcaldia i que havia nombrat Natàlia Targa primera alcaldessa del municipi. La moció va ser presentada el divendres 28 de febrer a les 12 del migdia.

El ple municipal que es va celebrar el passat dijous 27 de febrer incorporava, com a punt de l’ordre del dia, el nomenament com a regidora de Mireia Jorge Patricio, de Caminem Tots Junts, en substitució de Joan Maria Baldrich, que va renunciar al seu càrrec fa escasses setmanes. Amb aquest relleu, els membres d’ambdós grups, Caminem Tots Junts (Andreu Ferré, Mireia Jorge i Javier Romero Aznar) i Futur Podem (Miguel Castañón i Montserrat Bermúdez), al ser majoria al consistori, van presentar, divendres dia 28 al migdia, una moció de censura a l’equip de govern al registre de l’Ajuntament.



El document presentat proposava com a alcalde Javier Romero Aznar, de Caminem Tots Junts, que anava tercer de la llista de la seva candidatura presentada a les darreres municipals. Però la renúncia en un primer moment d’Andreu Ferré va fer que la moció de censura perillés. Però ara, la renúncia de la seva renúncia provoca un altre gir en els esdeveniments i ara sí que la moció de censura tirarà endavant.