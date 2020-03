La llar d’infants d’Alió obre les seves portes a noves famílies

Els alumnes gaudeixen, creixen i aprenen amb les activitats de la llar. Foto: cedida.

El proper divendres, 6 de març, la llar d’infants La Barquera d’Alió organitza una jornada de portes obertes durant el matí per tal de donar a conèixer les seves instal·lacions i el seu projecte educatiu a noves famílies.

A la llar d’Alió, els nens i nenes d’1 a 3 anys van junts a la classe, que té una ràtio de deu alumnes com a màxim. Aquest any s’han inscrit tres alumnes a la llar, que realitzen moltes activitats conjuntament amb la resta de nens de l’escola, de totes les edats.

Aquest treball conjunt entre les diferents edats i la proximitat que promouen els grups reduïts fan que els nens i nenes puguin rebre una atenció molt personalitzada, fet que és molt beneficiós per al seu desenvolupament i per al procés educatiu. L’Ajuntament d’Alió està acollit al Pla experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. Els objectius d’aquest pla són facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de població, així com aturar la pèrdua d’alumnes per contribuir a mantenir la vida als pobles.

“La direcció de l’escola i les mestres tenen moltes ganes de poder-vos ensenyar la feina que fan, i per això us animem a venir a conèixer la llar i l’escola La Barquera d’Alió.” Regidoria d’Ensenyament d’Alió

Per aquest motiu, tant des de l’Ajuntament com des de la llar es fa una crida a les famílies a participar en les portes obertes, per tal d’assolir un major nombre d’alumnes inscrits i poder garantir la continuïtat d’aquest servei al municipi. En aquesta mateixa línia, la Regidoria d’Ensenyament destaca: “La direcció de l’escola i les mestres tenen moltes ganes de poder-vos ensenyar la feina que fan, i per això us animem a venir a conèixer la llar i l’escola La Barquera d’Alió.”