‘La hija del ladrón’, protagonista al Convent de les Arts

La projecció serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Posteriorment hi haurà un col·loqui amb la directora i guionista de la pel·lícula

Aquest dissabte, 29 de febrer, a les 7 de la tarda tindrà lloc al Convent de les Arts d’Alcover la projecció de la premiada pel·lícula ‘La hija de un ladrón’, un drama de la directora Belén Funes que compta amb el repartiment de Greta Fernández, Eduard Fernández i Àlex Monner, entre d’altres. La projecció del film s’emmarca en el Cicle Gaudí de cinema de producció catalana.

Cal destacar que fins al Convent de les Arts d’Alcover s’hi desplaçaran la directora i guionista de la pel·lícula, Belén Funes, i el també guionista Marçal Cebrián, per tal de participar en el col·loqui que hi haurà posterior a la projecció d’una pel·lícula que ha recollit reconeixements al Festival de Cinema de Sant Sebastià (Concha de Plata a millor actriu a Greta Fernández), Goya a la millor direcció novell i tres premis Gaudí (pel·lícula de parla no catalana, guió i direcció).

La sinopsi de la pel·lícula és la següent: Sara és una noia de 22 anys que ha esta sola tota la vida amb un infant petit a càrrec seu i té el desig de formar una família normal al costat del seu germà petit i el pare del seu fill. El seu pare, el Manuel, després d’anys d’absència, surt de la presó i decideix reaparèixer a les seves vides. La Sara sap que ell és el principal obstacle en els seus plans i pren una decisió difícil: allunyar-lo d’ella i del seu germà.

El preu de l’entrada és de 4,5 € i de 3 € si es disposa de descomptes amb el CA, CAjove! (fins als 25 anys), carnet de la biblioteca, de l’estudiant, carnet jove, Òmnium Cultural, majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, aturats, família nombrosa, monoparental i persones en situació de vulnerabilitat. Presentant la targeta del Club Vanguardia es tindrà un descompte de 2×1 en les entrades. Per a més informació, www.ciclegaudi.cat i www.conventarts.cat.