Jornada festiva als Garidells: trobada gegantera i calçotada

Ambient festiu als Garidells en la jornada festival organitzada. Foto © Marc Lladó Quadrat.

El municipi dels Garidells està vivint aquest diumenge, 1 de març, una jornada festiva i de tradició a càrrec de l’agrupació La Bèstia, amb la col·laboració de l’Ajuntament. A les 12 del migdia s’ha donat el tret de sortida a la trobada gegantera del poble, la qual estava prevista per fa unes setmanes però es va haver de posposar per causes meteorològiques.

Finalment, doncs, la trobada gegantera dels Garidells ha esdevingut una realitat aquest migdia. S’ha comptat amb la participació de les colles dels Gegants del Port de Tarragona, de la Llumeneta i de la Llumeneta’s Band de Perafort.

Després de les ballades corresponents, que han aplegat un bon nombre de persones entre colles i públic, arriba el torn de la calçotada popular. L’àpat, amb més de 160 assistents, té com a escenari el local sociocultural dels Garidells a partir de les 2 del migdia. En acabar la calçotada es viurà una tarda musical de la mà del grup Los Conductores Suicidas, que servirà per arrodonir una jornada en què ha destacat la participació i la implicació del poble.

L’agrupació cultural La Bèstia es va donar a conèixer el passat octubre al municipi dels Garidells. Ha estat una iniciativa d’un grup de veïnes i veïnes que tenen l’objectiu de crear una peça de bestiari pròpia per al poble i promocionar la tradició gegantera des dels Garidells.