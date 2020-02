Èxit al Morell en una obra que reflexiona sobre si val la pena córrer tant en aquesta vida

Aquest divendres 28 de febrer ha tornat una nova proposta al Teatre Auditori del Morell després de la parada pel carnaval, una a funció que s’emmarca en la programació teatral hivern-primavera, que aquest 2020 celebra el seu desè aniversari. Un espectacle que s’ha encetat a les 9 del vespre i que ha tingut una durada de seixanta minuts.

Instant de la representació d’aquest divendres 28 de febrer

En aquest cas, ha anat a la mà de Guillem Albà amb la proposta d’espectacle “Calma!”, en què l’actor i director explica, tot sol i sense paraules, un fet tan complex i alhora tan quotidià com és la pressa. Aquest corre que en tot moment es viu en la societat actual. Una obra còmica, per moments poètica, on amb titelles, el gest, les ombres o la música fa qüestionar als espectadors el dia a dia i convida a reflexionar sobre si val la pena córrer tant, si està fent el que realment omple i, en definitiva, si es vol seguir així o es vol canviar-ho. Pel que fa a l’assistència, aquesta ha estat molt bona, omplint la platea del Teatre Auditori morellenc.

La temporada teatral s’allargarà fins al 3 d’abril amb una desena d’espectacles de circ, teatre i música. El proper serà el 8 de març a les 12 del migdia. Serà un espectacle musical per a tots els públics que port el nom “Sóc Feliç” de Dàmaris Gelabert. Les entrades anticipades costen 10 euros i es poden adquirir anticipadament al Centre Cultural del Morell, al carrer de la Coma 2, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores (excepte els divendres que hi hagi funció). Una hora abans de l’inici de l’espectacle es podran comprar les entrades a taquilla, a un preu de 12 euros.



La programació d’hivern i de primavera acabarà com sempre, el punt final el posarà el PrimaverArt, la mostra d’arts escèniques a peu de carrer, que enguany arriba a la sisena edició i que es realitzarà del 17 al 19 d’abril.