Es presenta a Alcover el llibre sobre jaciments del Triàsic de les muntanyes de Prades

Una de les activitats fetes, a la Cantera de Lucas.

El Museu Municipal d’Alcover acollirà aquest divendres, 28 de febrer, a les 7 de la tarda la presentació del llibre ‘Alcover, Mont-ral, el Pinetell. 238 milions d’anys enrere’ a càrrec del montblanquí Joan Cartanyà, investigador adscrit a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i al Centre d’Història Natural de la Conca.

El llibre servirà de catàleg de l’exposició perquè fa una aproximació detallada al Triàsic i a la col·lecció, així com s’hi dedica un apartat a parlar de quan, com i per què es va començar a explotar la pedra d’Alcover. Joan Cartanyà col·labora amb el Museu d’Alcover des dels seus primers anys, quan el fundador i director, Andreu Barbarà, va iniciar la seva tasca divulgativa i de suport a la investigació.

El dissabte 21 de març, a Alcover se celebrarà, per primera vegada, una jornada de divulgació sobre paleontologia i geologia sota el títol Món Triàsic. En el marc de les activitats programades per a aquell dia, conduïdes per experts convidats, es podrà escoltar de nou Joan Cartanyà fent dues visites guiades a peu de pedrera acompanyat de Ferran de Lucas, propietari de les pedreres a visitar i també destacat col·laborador del Museu d’Alcover.



El llibre té com a finalitat posar al dia i divulgar aquest ric patrimoni paleontològic que es troba a cavall de tres municipis de dues comarques del sector est de les muntanyes de Prades; es tracta d’Alcover i Mont-ral, a l’Alt Camp, i el Pinetell (Rojals, Montblanc) a la Conca de Barberà. Un patrimoni paleontològic reconegut mundialment com un dels jaciments més importants de la seva edat, el Triàsic, un període de l’era secundària o Mesozoic, que va aproximadament dels 200 als 250 milions d’anys enrere. Un patrimoni que és reconegut mundialment en la comunitat científica però no tant en l’àmbit més proper, fins i tot en la ciutadania veïna dels jaciments. I és precisament en aquest darrer sentit que aquest llibre pretén tenir un caire divulgatiu general però sense perdre el rigor científic.