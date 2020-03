Es crea un grup de joves voluntaris a Alcover per ajudar les persones vulnerables

Un dels parcs d’Alcover tancat.

Davant de la situació d’emergència arran de l’afectació pel coronavirus, i atès que l’Ajuntament ha rebut diferents propostes solidàries de joves del municipi per ajudar els col·lectius més vulnerables, com el de la gent gran, el consistori informa que s’ha habilitat un formulari perquè els joves que ho desitgin s’hi puguin apuntar i posar-se així a disposició del veïnat.

Per altra banda, les persones que ho necessitin poden trucar a l’Ajuntament (977 76 04 41), des del dilluns 16 de març, per sol·licitar aquest servei, per exemple si necessiten fer la compra de productes bàsics i imprescindibles perquè no hagin de sortir de casa. A més a més, l’Ajuntament d’Alcover recorda que en tot moment se seguiran estrictament les indicacions sanitàries per evitar contagis tant per part dels joves voluntaris com de les persones grans a les quals s’està servint.

L’Ajuntament d’Alcover informa que està pendent en tot moment de les novetats que es vagin produint i mantindrà informada la població a través dels seus canals oficials (twitter i instagram @alcover_vila).

Cal recordar que l’Ajuntament d’Alcover, per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus, ha pres altres mesures, que són: suspensió en caràcter general de les activitats que tinguin lloc a les instal·lacions i equipaments municipals, el tancament de les instal·lacions municipals, llar d’infants, escola municipal de música, piscina municipal, Ca Cosme, biblioteca municipal, museu municipal, llar de jubilats, pavelló municipal, pavelló de les escoles, Convent de les Arts, camp d’esports, Centre Obert i Alcover Ràdio i també el Centre de Dia, i que l’atenció ciutadana municipal no és presencial, només s’atén la gent de manera telefònica i telemàtica, i el mercat setmanal queda anul·lat.