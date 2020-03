Els pressupostos del Morell per al 2020 tiren endavant

El ple es va desenvolupar amb normalitat tot i l’excepcionalitat del moment. Foto: cedida.

En la primera sessió plenària telemàtica de la història de l’Ajuntament del Morell, el passat dijous 26 al vespre, es va dur a terme l’aprovació dels pressupostos per al 2020, amb una xifra de 6,7 milions d’euros. El tràmit va aprovar-se per set vots favorables, per part de l’equip de govern i Ciutadans, i tres abstencions, del grup Compartim. El consistori, que fins ara tirava endavant amb els pressupostos del 2018 prorrogats, ha desencallat la situació i compta amb llum verda per aquest any.

Durant la sessió, que va desenvolupar-se amb normalitat tot i l’excepcionalitat del mitjà, l’alcalde i regidor d’Hisenda, Eloi Calbet, va exposar els detalls dels nous comptes, que “milloraran substancialment el dia a dia del consistori”.

Els números per al 2020 sumen 6.784.133 euros, i incrementen el sostre de despesa de l’Ajuntament, de forma que aquest disposarà de més liquiditat pressupostària. D’aquests, 610.870 es destinaran a inversions reals, entre els quals destaquen 100.000 euros per a la millora d’espais públics, 50.000 per reparar el terra de la piscina o 50.000 per arranjar el parc de l’entorn del CAP, d’acord amb els pressupostos participatius.

També es preveu la posada en marxa del cos de vigilants, amb totes les partides necessàries per a poder engegar-lo. A més, per aquest exercici 2020 es contempla l’habilitació aparcaments dissuasius, així com la previsió de l’inici dels treballs d’urbanització del pla parcial 10 (PP10) de gran indústria. Així mateix, està previst fer una modificació de crèdit al pressupost que permeti contemplar noves inversions com la remodelació de la rambla, amb un cost de més de 600.000 euros, o la construcció de la pista coberta a la zona esportiva, el projecte de la qual encara es troba en fase de redacció.

Calbet reivindica la vessant social d’aquests nous comptes, que recuperen línies d’ajut a la ciutadania que s’havien deixat d’oferir, com són subvencions per a arranjament de façanes, teulades i tancaments de patis; ajuts socials; ajuts d’emergència social o d’urgència, i ajuts del banc d’aliments.

També es manté el finançament a través de subvencions a les entitats municipals, tant culturals com esportives i educatives, per un valor de més de 300.000 euros. A més, es dona suport al comerç local, i també es contemplen noves àrees de despeses com la de formació i ocupació, així com recursos per a polítiques d’igualtat, la conservació del patrimoni municipal, el medi ambient —àrea en què es destinaran 12.000 euros a un nou estudi de la qualitat de l’aire—, i cultura i festes.

Val a dir que en matèria d’ingressos no s’ha apujat cap impost, sinó que el consistori aposta per oferir el mateix o millor servei a la ciutadania sense aplicar-li més càrrega fiscal. A la vegada, s’ha contemplat una rebaixa de l’IBI per aquest 2020. Per l’alcalde, “es tracta d’uns pressupostos honrats de cara a la ciutadania, en què no parlem de grans projectes, sinó del dia a dia i de posar un Morell més bonic”, diu, i a la vegada es felicita “que tots els grups municipals hi hagin pogut participar”.

Finalment, i més lligat a la crisi del coronavirus, l’Ajuntament s’ha compromès a adaptar el pressupost “a tot allò que calgui per ajudar els ciutadans, petites i mitjanes empreses i també autònoms per pal·liar la situació resultant del temps de confinament” acaba Calbet.