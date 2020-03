Els alumnes de l’Escola d’Arts Escèniques d’Alcover presenten els projectes d’Erasmus

Loli Soria fent les explicacions dels projectes.

L’Escola d’Arts Escèniques d’Alcover, en col·laboració amb el govern de l’Estat i el Fons Social Europeu per la Internacionalització de l’Educació, han celebrat unes jornades a Alcover on els alumnes participants han presentat en públic els projectes realitzats a Madrid i Londres. El motiu és que la Unió Europea incideix en la necessitat del treball cooperatiu i l’aprofitament de sinergies entre diferents sectors per aconseguir els objectius dels seus programes.

Martí Guarch, director de l’Escola, destaca la via de cooperació que es genera des de l’àrea de mobilitat internacional del centre: “Entre els gestors dels programes de mobilitat i el sector educatiu i cultural es generen sinergies per iniciar nous projectes entre centres privats, escoles, universitats i institucions d’arreu del món. L’objectiu de la jornada és mostrar els resultats dels projectes de comunicació, innovació i emprenedoria duts a terme pels joves participants a les mobilitats de Madrid i Londres.”

En l’acte, que es va celebrar el passat dissabte 29 de febrer, Loli Soria va destacar que “les mobilitats internacionals són experiències de creixement personal per als joves, i una oportunitat única per descobrir altres països i cultures”.

En diferents grups s’ha creat un canal de televisió en llengua anglesa dedicat a la difusió de les arts escèniques europees, que es veurà en centres escolars de més de 156 països. A través d’aquestes accions d’investigació, recerca i comunicació l’Escola d’Arts Escèniques de Martí Guarch rebrà un nou marc de finançament per dur a terme nous projectes internacionals.

Després de les intervencions de Martí Guarch i Loli Soria, els joves estudiants del centre alcoverenc van explicar en aquesta jornada de dissabte el procés de treball, el sistema d’organització i cooperació, i els objectius de futur que es volen aconseguir amb el seu canal de televisió en anglès.

La valoració general dels pares dels participants és vista com una oportunitat perquè els joves tinguin una mirada més oberta a les cultures del món, unes idees de futur més clares i siguin capaços d’emprendre projectes internacionals.