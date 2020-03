El primer bosc d’aliments de Catalunya, a Puigpelat

El bosc d’aliments de Puigpelat té una extensió de 8.000 m2 i se situa en una finca de la urbanització dels Arcs. Foto: cedida.

Un model de gestió del sòl adaptat al territori, que minimitza l’impacte del cultiu en el medi i es nodreix de la interacció entre espècies. Aquests són els pilars d’un bosc d’aliments, iniciativa que l’Associació Espai Verd de Puigpelat ha implantat en una finca del municipi des de fa uns mesos. El model del bosc d’aliments es basa en la permacultura, la biomimètica i la jardineria forestal. És un cultiu format per set capes diferents, on les espècies escollides són adaptades al medi i totes ofereixen diferents recursos: arbres grans, arbres petits, arbustos, herbàcies, cobertura vegetal, rizoma i enfiladisses. Aquest model de cultiu proveeix fruites, hortalisses i també altres productes, com medicines, biomassa, fusta… Regenera el sòl impulsant l’aparició de microorganismes beneficiosos que promouen la fertilitat de la terra i, aquesta, al seu torn, afavoreix el desenvolupament d’un ecosistema molt ric en biodiversitat que atreu més fauna autòctona.

Un bosc d’aliments requereix menys manteniment que un cultiu tradicional, és més biodivers, requereix molt baix o nul consum d’aigua, d’energia fòssil, de fertilitzants i de tractaments. A més, com destaca Espai Verd, “és un cultiu molt més productiu perquè es fa amb diferents capes, on es recicla el 100% de la matèria orgànica i és un gran embornal de carboni”. És a dir, es tracta d’un sistema de cultiu totalment sostenible i ecològic. D’altra banda, cal destacar una altra vessant del projecte: la comunitat local també s’enriqueix amb el bosc d’aliments, perquè aporta una enorme quantitat i diversitat d’aliments. A més, esdevé un espai per a l’educació, apte per a totes les edats, pot ser un punt de trobada social i recreatiu, un futur recurs turístic i, en conseqüència, una molt probable font de riquesa i ocupació local.

Després d’un estudi previ sobre la climatografia, l’orografia i la vegetació autòctona per definir com es distribuiria el bosc i quines espècies s’hi plantarien, el passat mes de gener va començar la plantació de les dues primeres capes, amb més de 50 espècies diferents. Aquesta tasca es va dur a terme amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola Joan Plana de Puigpelat. Cada alumne va plantar un arbre —que prèviament havia estudiat a classe— i, amb l’ajuda de voluntaris de l’Associació Espai Verd, entre el 15 i el 19 de gener passats es van plantar més de 250 arbres. Algunes de les espècies plantades a les dues primeres capes del bosc d’aliments són magraners, oliveres, ametllers, pins pinyoners, alzines, avellaners, atzerolers, ginjolers, presseguers, cirerers, figueres, til·lers…

Voluntaris durant la plantació de les dues primeres capes. Foto: cedida.

El projecte del bosc d’aliments només acaba de començar. Al llarg d’aquest 2020 s’aniran plantant les capes successives, que inclouen més de 100 espècies diferents i més de 2.000 exemplars. Des de l’associació es fa una crida a tothom que vulgui col·laborar en el projecte del bosc d’aliments. La inversió de la primera capa ha estat de més de 5.000 euros, comptabilitzant l’adquisició dels arbres, els moviments de terres i preparació del sòl, els tutors, fertilitzant natural, el sistema de reg, etc., per aquest motiu Espai Verd ha impulsat una campanya de donacions a través de la plataforma Gofundme. S’hi pot col·laborar fent clic aquí.

L’Associació Espai Verd de Puigpelat va néixer l’octubre de l’any passat, fruit de la inquietud d’incentivar l’ecoinnovació des d’un punt de vista pràctic i divulgatiu, accessible a tothom i amb un objectiu clar: arribar als centres educatius. A més del bosc d’aliments, aquesta associació puigpelatenca organitza tallers i altres activitats relacionades amb l’ecologisme, la sostenibilitat i el medi ambient, les quals també es poden seguir a través de les seves xarxes socials (@EspaiVerdPuigpelat). Recentment han impulsat la plataforma veïnal Puigpelat en Transició.