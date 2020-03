El Pla demana una subvenció al fons de l’1,5% cultural per fer la residència

Els fons que aporta l’Estat amb aquest programa poden arribar a cobrir fins el 45% del cost de les obres

Els tres grups que formen el consistori del Pla de Santa Maria, Junts pel Pla, Esquerra Republicana i la CUP, van aprovar per unanimitat en la darrera sessió plenària demanar una subvenció per a construir la residència d’avis al programa de l’1,5% cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. També es va acordar amb tots els vots a favor destinar el romanent de tresoreria de l’Ajuntament, de gairebé 1,4 milions d’euros, a l’obra, sempre que es rebi la subvenció.

El fons de l’1,5% cultural està destinat a subvencionar actuacions de conservació o enriquiment d’edificis del patrimoni històric. El ministeri dedica l’1,5% del seu pressupost d’inversions a aquest tipus d’actuacions i per això el programa rep aquest nom. A l’Alt Camp, la restauració del castell de Vallmoll es va dur a terme gràcies, en part, als diners que se’n van rebre.

Els fons que aporta l’Estat amb aquest programa poden arribar a cobrir fins el 45% del cost de les obres i permeten demanar altres subvencions. Així, l’Ajuntament del Pla de Santa Maria preveu obtenir també diners del Fons Europeu per al Desenvolupament Regional (FEDER) i de la Diputació de Tarragona per dur a terme la construcció de la Residència.

En un principi, el Pla havia pressupostat 118.000 euros per destinar a la residència durant el 2020, amb l’objectiu de netejar l’interior de les naus de l’antiga fàbrica tèxtil on s’ha d’ubicar. Es tractava només de consolidar l’edifici i eliminar-ne elements com envans, que no formen part de l’estructura.

Amb la modificació pressupostària aprovada, es podrien arribar a dedicar fins a 5 milions d’euros a les obres. D’aquest import, gairebé 2,3 milions els podria pagar l’Estat amb la subvenció de 1,5% cultural; 750.000 euros haurien de provenir dels fons FEDER i 500.000, de la Diputació. La resta, seria l’aportació de l’Ajuntament.