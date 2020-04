El Pla de Santa Maria obrirà la deixalleria municipal els dissabtes

Imatge de la deixalleria del Pla de Santa Maria

La deixalleria municipal del Pla de Santa Maria reobre les portes aquest dissabte 18 d’abril, però per anar-hi cal trucar de manera prèvia a l’Ajuntament per demanar hora.

D’aquesta manera es vol garantir que no es produeixi acumulació de persones i que la instal·lació sigui segura tant per als usuaris com per als treballadors municipals. L’Ajuntament del Pla de Santa Maria informa que aquest dissabte ja no queden hores disponibles, però dilluns l’Ajuntament obrirà una nova llista per al dissabte vinent.

Cal recordar que la deixalleria municipal va estar ancada durant les setmanes en què s’han endurit les condicions del confinament per tant fa més d’un mes. Però les deixalles s’acumulen i per donar una solució l’ajuntament planenc ha pres aquesta decisió.

Mesures de caràcter econòmic

Per fer front als efectes de la pandèmia del coronavirus, darrerament l’Ajuntament del Pla de Santa Maria ha pres altres decisions, en aquest cas de caràcter econòmic.



Per a un costat s’està preparant mesures per donar suport a les botigues i restaurants que han hagut de tancar per la crisi. Es preveu aprovar que aquests establiments estiguin exempts de pagar la taxa d’escombraries del 2020. L’Ajuntament també estudiarà altres accions en la línia de les que ha plantejat el consistori planenc.



Per a un altre costat es refarà el calendari de pagament de taxes i impostos municipals, per evitar que coincideixin en un mateix mes diferents rebuts que afecta a tota la població del municipi. Des que va començar l’estat d’alarma, s’han aturat els terminis de totes les gestions municipals, inclosos el cobrament d’impostos.