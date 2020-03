El Pla crea una borsa de voluntaris per ajudar els més vulnerables al coronavirus

Façana de l’Ajuntament del Pla

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria ha pres un grapat de mesures per intentar parar la propagació del coronavirus. Per un costat, han aprovat mesures de tancament dels espais públics a la gent, i per l’altre, mesures per ajudar a les persones més vulnerables.

Aquestes mesures han estat:

Suspensió de tots les activitats previstes.

Serveis mínims a l’Ajuntament, només obert al públic una hora.

Tancament de totes les instal·lacions municipals.

Habilitació d’un telèfon d’emergència per a persones que ho necessitin, d’ajuda, de suport, sobretot per a persones grans o persones que siguin vulnerables.

Creació d’una borsa de voluntaris en cas de que siguin necessaris i coordinar les ajudes que necessitin les persones vulnerables.

En aquest darrer cas l’Ajuntament vol destacar que la borsa de treballs de voluntaris és en previsió, per si els necessitessin perquè els altres organismes que donen aquest servei estan desbordats o saturats. La gent que estigui en aquesta borsa rebrà els consells necessaris a prendre per compatibilitzar la seguretat dels voluntaris i de les persones que són ateses.