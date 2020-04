El Pintor Rock ja té els primers grups confirmats

Los Chicos del Maíz, un dels grups d’aquest 2020.

L’organització del Pintor Rock ha presentat aquest passat cap de setmana els primers grups confirmats per la desena edició del Pintor Rock que novament se celebrarà al Morell. Amb canvi de data, s’avança als dies 20, 21 i 22 d’agost, el festival ja compta amb els primers grups que assistiran a aquesta cita especial, el desè aniversari del festival batejat com a “any 1 postapocalíptic”.

A l’espera de què es pugui celebrar i no quedi afectat pel Covid-19, s’ha donat a conèixer els primers 20 grups del festival. Així Lendakaris Muertos, Los Chikos del Maiz, Desakato, Boikot i The Real McKenzies són els primers caps del cartell del Pintor Rock 2020. També s’han confirmat: The Baboon Show, Crim, Talco, Kop, Smoking Souls, El Último ke Zierre, Mafalda, Kaos Urbano, Xavi Sarrià, Rat-Zinger, Manolo Kabezabolo, Disidencia, Mala Reputación, Milenrama i Miss Octubre.

Per altra banda el passat cap de setmana es va obrir la venda dels primers abonaments pel festival. En menys d’una hora es van vendre les primeres 1000 entrades pel festival.