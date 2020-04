Vídeo | El Morell endolceix la Pasqua als més petits

Repartiment dels Ous de xocolata al Morell

Malgrat l’estat d’alarma i el confinament que vivim des de fa un mes, l’Ajuntament del Morell no s’oblida de les tradicions i ha fet que aquest Dilluns de Pasqua hagi estat, tot i les circumstàncies i la pluja, ben especial. Així, aquest matí s’ha muntat tota una comitiva per repartir, entre tots els menors de 12 anys del municipi, 600 us de xocolata.

Tal com explica l’alcalde, Eloi Calbet, “hem mirat que cap nen ni nena es quedi sense celebrar la Setmana Santa de la manera més dolça” i, a la vegada, “incentivar el consum local”. I és que “les figures que s’han repartit eren de les fleques i pastisseries del nostre poble, que per Setmana Santa viuen una de les seves èpoques més importants”, detalla Calbet, “i així també els donem un cop de mà”.

La música i les sirenes han estat els senyals que han fet sortir grans i petits a finestres i balcons. Molts, amb cistelles ja preparades i guarnides per recollir els seus ous. I en totes les ocasions, sense formar aglomeracions i complint amb totes les mesures de prevenció i seguretat.

Una iniciativa que s’ha pogut portar a terme gràcies a la implicació dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, de la Guàrdia Municipal, de la Comissió de Reis del municipi, dels personatges de la Sheila Fernández i l’Encarni Cerezo i de diversos regidors del consistori. En definitiva, tothom que ha pogut ha posat el seu gra de sorra per tal que els petits i petites morellenques hagin viscut la jornada amb la mateixa il·lusió de sempre, encara que els seus padrins i padrines no els hagin pogut portar la mona.