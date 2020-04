El Morell celebra Sant Jordi des de casa

Dijous vinent és Sant Jordi, una festivitat que enguany no es podrà celebrar de la manera tradicional, omplint la rambla del Morell de roses i llibres. Tot i això, des de l’Ajuntament del Morell no es vol deixar passar l’oportunitat de fer participar tota la ciutadania en diverses iniciatives per tal que, d’alguna manera, no es perdi l’essència d’aquesta diada tan nostrada.

Així, des de la regidoria de Cultura i Festes s’organitzen tres concursos per tal que tota la ciutadania prengui part de la celebració.

D’una banda, el concurs “Un dibuix per Sant Jordi” per als més menuts i menudes, els infants de 3 a 12 anys. Es tracta de realitzar una il·lustració que faci referència a la festa de Sant Jordi, des del vessant que els vingui més de gust.

D’altra banda, un certamen literari de temàtica lliure per als joves d’entre 13 i 18 anys. Caldrà que s’expliqui alguna història, o es faci un escrit que reflexioni sobre una idea, en un màxim de quatre pàgines (en lletra Verdana mida 12).

I, finalment, “Guarnim els balcons”, una proposta per decorar balcons i/o finestres amb flors, pancartes imaginatives, guarniments, colors, referències a Sant Jordi, a la primavera… Qualsevol idea és bona!

Per participar al concurs de dibuix i al certamen literari, caldrà fer arribar el dibuix (fotografiat o escanejat) o l’escrit al correu centrecultural@morell.altanet.org abans de diumenge 26 d’abril a les 23.59 hores, acompanyat del nom complet, un telèfon de contacte, l’edat de la persona participant i el curs. Per a “Guarnim els balcons” s’haurà d’enviar un correu amb l’adreça, el nom complet d’una persona adulta del domicili i un telèfon de contacte a l’adreça centrecultural@elmorell.altanet.org, per tal d’inscriure’s, abans de divendres 24 d’abril a les 23.59 hores. El balcó o finestra guarnida haurà d’estar llesta durant el cap de setmana del 25 i 26 d’abril.

Premis per a tots els guanyadors

Tots els premis seran un xec regal de diferents quantitats econòmiques que es podran gastar als establiments de l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell. El premi rebut es podrà bescanviar totalment en una sola tenda. Es podrà triar en quin dels establiments associats fer-ho segons l’interès de la guanyadora o guanyador.

“Un dibuix per Sant Jordi”: hi haurà diverses categories segons les edats:

De 3 a 5 anys (P3-P5)

De 6 a 8 anys (1r-2n)

De 9 a 10 anys (3r-4t)

D’11 a 12 anys (5è-6è)

1r Premi 25 € 2n Premi 20 € 3r Premi 15 €

1r Premi 25 € 2n Premi 20 € 3r Premi 15 €

1r Premi 25 € 2n Premi 20 € 3r Premi 15 €

1r Premi 25 € 2n Premi 20 € 3r Premi 15 €

“Concurs Literari”: hi haurà una sola categoria per als joves que estan cursant els nivells de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat o Cicles Formatius:

1r Premi 50 €

2n Premi 40 €

3r Premi 30 €

“Guarnim els balcons”: hi haurà un triple premi per als 3 millors balcons participants. L’import del premi serà de 50 € per a cadascun dels 3 balcons guanyadors.

El jurat estarà format per membres de la Regidoria de Cultura i Festes i membres de l’Ajuntament del Morell, i els guanyadors de tots els certàmens i categories es donaran a conèixer dijous 30 d’abril a través dels canals oficials de l’Ajuntament del Morell i el Centre Cultural del municipi.