El Forn de Mont-ral es reinventa davant la situació de confinament

L’activació de l’estat d’alarma ara fa dues setmanes ha fet que els comerços hagin vist afectat el seu dia a dia. El Forn de Mont-ral és un dels establiments de l’Alt Camp que han decidit buscar alternatives per fer front a la crisi del coronavirus.

Han posat en marxa un servei de repartiment a domicili, que en aquests moments ja es du a terme en vuit poblacions del Camp de Tarragona. La decisió d’adaptar el servei a la situació de confinament va sorgir per dos motius. D’una banda, expliquen des del forn, el primer cap de setmana després de decretar-se l’estat d’alarma es van generar llargues cues de clients al municipi, situació que es feia difícil de controlar. D’altra banda, però, l’activitat del forn perdia el sentit si els clients no podien pujar a Mont-ral, de manera que les propietàries, Lorda Ruiz i Mariona Martí, van decidir que “si els clients no podien arribar a nosaltres, havíem de trobar la manera d’arribar nosaltres a ells”.

El Forn de Mont-ral fa anys que disposa d’una furgoneta per distribuir els productes a punts de venda autoritzats del Camp de Tarragona. Ara molts d’aquests establiments es troben tancats o les vendes se’ls han reduït. Així doncs, la Lorda i la Mariona van decidir aprofitar la ruta que ja feien, però ara per arribar a domicilis particulars. En aquests moments reparteixen a Montblanc, Valls, Tarragona, Reus, la Selva del Camp, Salou, Cambrils i Altafulla.

Ja feia temps que treballaven per posar en funcionament la botiga online per arribar als domicilis, un fet que s’ha accelerat a causa de la situació actual. En la mateixa línia, tenen la voluntat de mantenir aquest servei quan s’aixequi el confinament, ja que la resposta dels clients està sent molt bona.

En relació amb el futur, d’altra banda, des del forn comenten que la situació és d’incertesa per a tots els sectors. “Ens hem d’autogestionar i mirar de sobreviure com puguem”, diuen. També apunten que “sabem que ens arrisquem, però que al mateix temps donem un servei que per ara tothom ens està agraint moltíssim”. Tot i això, desitgen que tot passi ràpid i que “tothom pugui tornar a la normalitat”.