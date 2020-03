El coronaviris fa suspendre el PrimaverArt del Morell

Imatge de l’edició de l’any passat

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Morell ha hagut de prendre, aquests dies, decisions difícils, tal com ha deixat palès en dos comunicats sobre el PrimaverArt i la programació teatral del Teatre Auditori.



A just un mes del PrimaverArt, previst pels dies 17, 18, i 19 d’abril, l’equip de la mostra d’arts escèniques a peu de carrer del municipi veu molt complicat “poder dur a terme la sisena edició del festival tal com nosaltres voldríem”. És per això que han decidit suspendre’l, malgrat tenir “la programació tancada, la imatge d’aquesta edició a punt de ser presentada, material gràfic per entrar a impremta, dates per les presentacions…”.

“intentarem transformar el PrimaverArt 2020 en quelcom prou interessant perquè, quan puguem tornar al carrer, això sigui una realitat”.

“No creiem que ajornar-lo sigui una opció viable, ja que això suposaria començar de zero”, continuen, però alhora asseguren que “intentarem transformar el PrimaverArt 2020 en quelcom prou interessant perquè, quan puguem tornar al carrer, això sigui una realitat”.

La programació teatral, també s’ha ajornat A només tres obres de posar el punt final a la desena temporada teatral del Teatre Auditori del Morell, l’equip de Cultura s’ha vist obligat a parar la seva activitat. Així, es va suspendre la representació de “La casa de Bernarda Alba” del dia 14 de març, justament el dia en què es va decretar l’estat d’alarma per part del govern espanyol, i també s’han ajornat les funcions d’“Imparables!”, del Quartet Mèlt, i d’“Ocells”, de la Companyia la Calòrica, previstes pels dies 28 de març i 3 d’abril.



Finalment, tant des del Teatre Auditori com des del PrimaverArt, llencen “una petició als responsables de Cultura perquè creïn iniciatives que permetin que les companyies del país puguin sobreviure i superar aquesta crisi”. Una reivindicació per tal que, un cop millori la situació, la cultura torni als teatres i també al carrer.