Doble acte a Alcover en motiu del Dia Internacional de les Dones

Foto © Marc Lladó Quadrat

Doble activitat s’ha viscut a Alcover amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que és el 8 de març (8-M) amb el denominador en comú en la reivindicació de la igualtat de gènere entre dones i homes en tots els àmbits.

El primer es va viure el divendres 6 de març a les 8 del vespre al Museu Municipal d’Alcover. L’acte va donar el tret de sortida amb una visita guiada i comentada a l’Espai de la Dona Burgesa a Ca Batistó del museu Municipal d’Alcover. Seguidament va fer una tertúlia, sota el nom “El feminisme burgès”, dedicant una especial atenció a l’escriptora local i activista feminista de principis del segle XX a favor de la dona com fou la Maria Domènech i Escoté.

També destacar que al mateix temps es va donar el tret de sortida a un projecte de col·laboració entre diferents entitats i associacions locals que donen veu a les dones i que s’espera que tinguin resultats aviat.

8-M:Vermut lila, taller i lectura del manifest

Pel que fa al segon acte, és el que es celebrava aquest diumenge, dia 8 de març a partir de les 12 del migdia a l’Església Vella i a càrrec de l’Assemblea Feminista de la Bretxa. Per començar hi hagut amb un vermut lila obert a tothom, i que ha anat acompanyat per un taller de pancartes obert a totes les edats, encara que especialment els protagonistes han estat infants. També destacar que en aquest acte s’ha dut a terme la lectura del manifest oficial del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Tot plegat l’acte s’ha allargat fins passades les 2 del migdia.