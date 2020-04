Divendres Sant la Selva viurà les processons a través de la música

Imatge d’una edició anterior de la Setmana Santa de la Selva. Foto: cedida.

La Confraria de la Sang de la Selva del Camp no vol que la situació actual de confinament faci perdre la celebració de la Setmana Santa i, per això, s’han tirat endavant diferents iniciatives.

Una d’elles vol viure aquesta celebració amb el record i es convida a tothom a compartir a les xarxes fotos o records de la Setmana Santa de la Selva del Camp. A més, des de la Confraria es publica cada dia una part de la seva història i es van penjant fotos de cada moment que es viu de la Setmana Santa. Així, per exemple, Diumenge de Rams es van posar imatges de la benedicció de la palma o a la tarda fotos del Calvari.

Una altra iniciativa té a veure amb la poesia. A la Selva es compta amb l’actor i rapsode Josep M. Puig i Baiget, que comparteix a diari una poesia relacionada amb la celebració al poble.

També es pot viure la Setmana Santa des de casa a la Selva del Camp a través de Canal Camp. La televisió local ha preparat una programació, que ja va començar el Diumenge de Rams i que fa referència a la celebració de la Setmana Santa al poble també.

Una altra manera de viure la celebració d’aquests dies que es proposa és a través de la paraula. En aquest cas mossèn Manuel Fuentes fa un escrit que es penja a les xarxes una hora abans de cada processó perquè la gent a l’hora de la processó pugui llegir i fer el recolliment espiritual des de casa.

Per últim, es vol fer sonar auditivament les processons per tot el poble. Amb la col·laboració de Ràdio la Selva, Divendres Sant, a les 7 del matí amb el Calvari; a les 11.30 h amb la processó de l’Agonia, i a les 10 de la nit amb la processó del Sant Enterrament, a través del 105.8 (Ràdio la Selva) s’emetrà la seqüència sonora de les processons i la interpretació de les peces pròpies de la Setmana Santa a la Selva. Es vol que amb aquesta base auditiva que tothom podrà tenir a través de la ràdio s’hi afegeixin els músics de la Banda de la Selva i els cantors de l’Escola Cantorum i del Misteri, que sortiran als balcons i terrats a interpretar les diferents peces musicals. L’experiència es farà Divendres Sant i es repetirà Diumenge de Pasqua, a les 12 h, per interpretar les caramelles.