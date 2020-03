Aquests són els projectes en què està treballant l’Ajuntament de Vallmoll

L’Ajuntament treballa amb diferents projectes.

L’Ajuntament de Vallmoll està duent a terme una obra important al camp de futbol, però aquest no és l’únic que té en agenda o en què està treballant per poder dur-lo a terme com més aviat millor.

– L’obra més important que s’està fent ara a Vallmoll és la remodelació integral del camp de futbol. Una vegada acabades les obres del camp de futbol i la posada en servei a les seves instal·lacions començaran un seguit d’activitats pel poble, com ara fer futbol base. Amb aquest objectiu l’ajuntament ha adquirit la finca lateral del camp de futbol de 8.600 m2, on entre altres coses es construirà un edifici polifuncional esportiu (gimnàs, spa).

– En aquesta legislatura hi ha previst, atenent el PAES, que s’ha demanat a la Generalitat el canvi de totalitat de les làmpades de vapor de sodi de l’enllumenat públic per leds de baix consum del nucli urbà de Vallmoll i de Vallmoll Paradís.

– La nova escola. En aquest sentit, cal dir que ja hi ha l’avantprojecte fet sobre la distribució de la nova zona escolar, i properament, sempre d’acord amb Ensenyament, s’anirà acordant fer el projecte bàsic de la nova escola i dels seus complements. Una vegada que el projecte bàsic estigui aprovat es licitaran les obres de la nova escola.

– Una altra obra a fer és el Centre de retrobament familiar que es posarà al davant de la plaça Jujol.

-Una altra actuació a destacar és la cinquena fase de millora de carrers del nucli antic de Vallmoll, que seran el Portal de la Creu i raval de la Pau, continuant amb les millores viàries dels darrers anys.

– Pendents de la cinquena fase de millora del castell, un projecte dins del programa dels FEDER gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp.

– L’Ajuntament de Vallmoll està en tractes per comprar la casa que fa cantonada entre el carrer Muralla i l’avinguda Catalunya per esponjar el poble i fer una entrada al nucli urbà més segura.

– L’entrada en funcionament de la deixalleria comarcal.