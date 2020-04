Anuŀlat el cap de setmana de dansa a Alcover

La ballarina alcoverenca Clara Maideu

Davant la situació de confinament l’Escola d’Arts Escèniques de Martí Guarch han pres la decisió d’anular els tres dies dedicats íntegrament a la dansa, previstos pel 24, 25 i 26 d’abril, amb actes com la Gala de la Dansa amb actuacions d’escoles i companyies del Camp de Tarragona, l’acte del Tothom Balla previst pel Cercle d’Amics, l’estrena d’un espectacle de teatre-dansa de jove creació, i també l’estrena del video-dansa “Greed Sea”.

Tanmateix l’Escola ha anunciat que l’estrena de l’espectacle de teatre-dansa de creació jove per alumnes es tornarà a programar, en aquest cas pel mes de juliol, i pel que fa a l’estrena del video-dansa “GREED SEA”, protagonitzat per la ballarina alcoverenca Clara Maideu, amb direcció de Martí Guarch i muntatge de DansPXL, s’esta treballant per poder estrenar-lo més endavant a la pantalla de cinema del Convent de les Arts.

Durant aquesta setmana es pot veure un petit resum del video-dansa “GREED SEA” a l’instagram de @martiguarchescola i a @danspxl.

A més a més -per no perdre l’activitat del Dia Internacional- s’han proposat unir-se a la iniciativa de l’APdC #BallemaCasaDID20 omplint les xarxes de dansa, per convertir-la en una festa del moviment.