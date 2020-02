Alió, Figuerola del Camp, Pont d’Armentera i Vilabella tanquen el carnaval 2020 a l’Alt Camp

Quatre pobles de l’Alt Camp han celebrat aquest cap de setmana el carnaval. Fotos © Marc Lladó Quadrat

Quatre són els municipis què aquest dissabte 29 de febrer han viscut els seus actes de Carnaval 2020, una setmana més tard del que toca per calendari. Aquests són: Alió, Figuerola del Camp, el Pont d’Armentera i Vilabella. Així, amb aquests darrers actes de Carnaval, es posa punt final a les de la comarca.

Alió

El cas d’Alió els actes de carnaval s’han fet aquest dissabte a partir de les 9 de la nit i han estat organitzats, com sempre per l’AMPA de l’escola. En concret a la sala multifuncional s’ha fet un sopar de carnaval popular amb música per ballar després i a on els més petits s’han pogut disfressar, unes disfresses força variades.

Figuerola del Camp

El tret de sortida del carnaval a Figuerola del Camp ha estat minuts després de les 7 de la tarda. En primer lloc s’ha fet la rebuda del president de la República Carnestoltes que presidirà el carnaval. Seguidament s’ha fet una rua pels carrers fins a la plaça de Sant Jaume on allí s’ha fet el pregó del Carnestoltes.



A continuació tota l’atenció s’ha centrat a la sala de la Cooperativa on s’ha pogut gaudir de l’exhibició de disfresses per valorar-les i per donar els premis posteriorment.

El sopar popular al Cafè ha pres el protagonista. Per acabar la vetllada s’han lliurat els diferents premis de disfresses.

El Pont d’Armentera

El Pont d’Armentera ha tingut un carnaval amb dues parts ben diferenciades: a la tarda, un carnaval infantil, i a la nit, enfocat per a un públic més adult.



En el primer cas, els actes s’ha encetat minuts després de dos quarts de 5 de la tarda amb rua infantil pels carrers fins a la plaça de l’Església, que ha estat acompanyada pel Grup de Grallers i pels Capgrossos del Pont. Seguidament en aquest indret s’ha gaudit de l’actuació dels pallassos Pirates. Després, berenar i pintada de mural.



Pel que fa al Carnaval per a un públic més adult, ha començat de sortida a dos quarts d’11 de la nit des de la plaça de l’Església amb la tradicional rua. Una rua en què ha comptat amb l’acompanyament musical de Made in Brasil Show. Durant la rua un jurat ha valorat les disfresses per donar posteriorment els premis. La rua s’ha acabat a la Sala Polifuncional on s’han lliurat els premis i música amb DJ Flasher fins a la matinada.

Vilabella

A les 5 de la tarda s’ha donat el tret de sortida a la rua pels carrers del poble, una rua que ha comptat amb la música i animació de la xaranga Pat-Xaranga Café, Copa i Puro. Una rua amb disfresses variades. Seguidament a un quart de la tarda s’ha dut a terme la cremada del Carnestoltes i un berenar pels presents. Per acabar a la nit a la Sala Multifuncional, sopar de carmanyola i música de DJ per acabar la vetllada.