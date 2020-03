Alcover i el Morell suspenen el cobrament de taxes i preus públics mentre duri el confinament

La piscina d’Alcover està tancada.

Davant dels efectes econòmics que portarà l’actual crisi sanitària del coronavirus, tant a les empreses com a les butxaques particulars, alguns ajuntaments han anat prenent un seguit de decisions amb la finalitat de pal·liar precisament aquestes conseqüències econòmiques sobre la població. Dos exemples els trobem als municipis d’Alcover i del Morell.

Alcover

En el cas d’Alcover, l’Ajuntament ha pres tres mesures molt concretes. Per un costat no es cobraran les quotes d’aquells serveis públics municipals que han tancat les instal·lacions i la seva activitat des del passat 13 de març, com poden ser la Llar d’Infants Xiu-Xiu, la piscina municipal, l’Escola d’Adults o l’Escola Municipal de Música.



Per altra banda, no es cobraran les taxes per ocupació de la via pública que afecten les terrasses del bars des del dia 14 de març, pel mateix motiu; com que no poden obrir i donar servei és lògic que no se’ls cobri per una ocupació que no fan per decisió governamental.

Tampoc no es cobrarà la taxa del mercat setmanal que es fa el dimarts als matins.

El Morell

Pel que fa al municipi del Morell, les mesures que ha pres el consistori han estat les següents:

– No cobrar les taxes ni preus públics dels serveis que durant aquests dies no es poden prestar, com són la llar d’infants, l’escola de música, el pavelló municipal, les terrasses de bars i restaurants, i altres que es puguin veure afectats pel tancament mentre duri l’estat d’alarma.

– A més a més, l’Ajuntament morellenc també ha decidit engegar un programa per donar suport a les persones que formen part de col·lectius vulnerables o de risc, com ara gent gran, persones malaltes o amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera, aquestes ciutadanes o ciutadans es poden posar en contacte amb el consistori a través del seu telèfon habitual, el 977 84 06 17, i en horari d’oficina, de 8 a 15 hores. Si els fan falta aliments o articles de primera necessitat, o bé medicaments, els voluntaris de Protecció Civil miraran de proporcionar-los allò que els calgui.